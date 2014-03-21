Євросоюз до червня підготує план зниження залежності від російського газу

Саміт глав держав Євросоюзу (ЄС) розраховує, що Єврокомісія (ЄК) розробить до червня поточного року план скорочення залежності регіону від імпорту енергії, свідчить проект рішення саміту, що проходить в Брюсселі, передає РИА Новости.

"Рада закликає Єврокомісію провести глибоке дослідження енергетичної безпеки ЄС та подати до червня 2014 року комплексний план скорочення енергетичної залежності ЄС", - йдеться в документі.

Раніше дипломатичні джерела в ЄС повідомили, що глави держав обговорять залежність регіону від імпорту енергоресурсів в контексті розвитку подій навколо України та безпеку постачання до Європи.

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Росія є одним з найбільших постачальників енергії в ЄС. Російський газ в Європу, зокрема, йде транзитом через Україну. Раніше єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер говорив, що Єврокомісія не хвилюється за безпеку поставок російського блакитного палива в ЄС у зв'язку з подіями в Україні.

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Зі свого боку міністр енергетики РФ Олександр Новак у вівторок заявив, що сподівається уникнути транзитних газових війн з Україною.