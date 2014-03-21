Колишній посол США: Україні рано говорити про втрату “Чорноморнафтогазу”

Спеціальний посланник і координатор Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики, колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль вважає передчасним говорити про втрату Україною компанії “Чорноморнафтогаз” та Азово-Чорноморського шельфу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив на брифінгу.

“Як ви знаєте, Захід поки ще не визнав анексію Криму. Білий дім, Європейський Союз оголосили про санкції проти Росії. І з часом ці санкції можуть нарощуватися. А щодо континентального шельфу, яким буде його статус, про це говорити ще зарано. Тому що коли ми почнемо розмови про це, то це означатиме, що ми визнаємо анексію Криму. Це питання має бути вирішене з часом”, - сказав Паскуаль.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У час на балансі «Чорноморнафтогазу» є 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природний газ - 58,56 млрд куб. м, газовий конденсат - 1231 тис. тонн, нафта - 2530 тис. тонн.

Читайте також«Нафтогаз» вимагає, щоб «Чорноморнафтогаз» повернув 11,6 млрд гривень

19 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що бурові великого українського добувача газу - компанії "Чорноморнафтогаз" в Криму захопили люди, озброєні автоматами Калашникова.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна має намір подати позов в міжнародні судиу зв'язку із захопленням великої добувача газу - компанії «Чорноморнафтогаз», контроль над якою встановили самопроголошені влади Криму.