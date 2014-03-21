Зняття санкцій з Ірану не вплине на ринок нафти - експерт

Про це заявив на брифінгу спеціальний посланник і координатор Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики, колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ембарго було введене, тому що з боку Ірану була загроза міжнародній безпеці, що він використовуватиме свої ядерні потужності для створення ядерної зброї. Зараз переговори з Іраном з цього приводу тривають, але поки що немає пропозиції зняти ембарго. Але давайте подивимося на обсяги нафти, яку на сьогоднішній день Іран експортує. Це близько мільйона барелів на день. Іран має можливість експортувати 2,5 мільйона барелів на день».

«Якщо ми подивимося, то побачимо, що 2,5 року тому ціна на нафту була така сама, як зараз. Тобто ринок нафти сам себе балансує, і залежить від попиту і пропозиції. З позиції сьогоднішнього дня можна сказати, що ембарго вплинуло дуже мало на глобальні ціни на нафту впродовж останніх двох років”, - сказав Паскуаль.

Довідка УНІАН. Західні держави неодноразово застосовували обмежувальні заходи щодо Ірану через розконсервування країною ядерної програми. Європейський Союз застосовував нафтове ембарго, а США - фінансові санкції: проти банків, компаній і фізичних осіб, так чи інакше пов'язаних із атомною і збройовою промисловістю. Санкції також розповсюджувалися на компанії, що співробітничають з іранською паливною індустрією, зокрема, які надають Ірану нафтові танкери або які страхують танкери, що належать Ірану.

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Продаж нафти є головною статтею доходу іранського бюджету. Після набуття чинності нафтового ембарго місцева нацвалюта - ріал - подешевшала в три рази, а фінансові втрати Ірану від санкцій на сьогоднішній день обчислюються десятками мільярдів доларів.

Іран є другим найбільшим виробником нафти серед членів ОПЕК після Саудівської Аравії, щорічно одержуючи від експорту нафти 71,6 млрд доларів. За загальними обсягами експорту нафти Іран посідає третє місце після Саудівської Аравії та Росії. Найбільшим споживачем іранського «чорного золота» є Китай, на частку якого припадає 20% експорту.

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