«Київенерго» за рік заробило 1 млрд грн

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, в 2013 році зменшила чистий прибуток, порівняно з 2012 роком на 57,7% - до 1,004 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила фінансовий директор «Київенерго» Тетяна Грязнова.

За її словами, компанія в 2013 році знизила обсяги виробництва електроенергії на 29% у порівнянні з 2012 роком - до 3,325 млрд кВт\ч. «При цьому зростання заборгованості споживачів за електроенергію в 2013 році склав 8,4 млн грн і досяг 595 млн грн. А зростання заборгованості за теплову енергію - на 224,2 млн грн - до 1,74 млрд грн», - повідомила вона.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).