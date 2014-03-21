У Кабміні запевнили, що виконають всі зобов'язання перед компанією Shell

Уряд України виконає всі зобов'язання країни перед американською нафтогазовою компанією Shell у рамках підписаних контрактів, заявив міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник під час зустрічі з головою компанії Shell в Україні Грехемом Тайлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекології.

«Угоди, які були укладені від імені нашої держави, залишаються в силі, і Україна виконуватиме взяті на себе зобов'язання», - цитує міністра прес-служба.

Мохник зазначив, що головними завданнями уряду сьогодні є затвердження нових правил розробки нафтогазових родовищ, що дозволить громадськості відстежувати екологічну обстановку в процесі роботи інвестора.

«Є певні побоювання громадськості щодо можливих екологічних наслідків розробки нетрадиційних вуглеводнів в Україні. Питання, насамперед, виникають через необізнаність людей щодо цілої низки законів, які чітко регулюють цю діяльність, - зазначив Мохник. - Зараз дуже гостро стоїть питання донесення цієї інформації до суспільства, бо інакше виникає багато непорозумінь, які в підсумку можуть негативно позначитися на співпраці між Україною та інвесторами».

Міністр також зазначив, що в найближчі плани уряду входить удосконалення законодавства у сфері розвідки та видобутку вуглеводнів, особливо нетрадиційних.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська та Івано-Франківська області) газоносних площ. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

24 січня 2013 року в Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі. Договір укладено на 50 років.

Раніше зустріч з главою компанії Shell в Україні також провів міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Він підтвердив зацікавленість в успішній діяльності компанії «Шелл» в Україні з розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів і запевнив у наданні урядом України всебічної підтримки діяльності компанії.