Яценюк: ціна російського газу з квітня може зрости до $500

Ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 дол. за тисячу кубометрів, але уряд вживе всіх необхідних заходів для зниження залежності нашої країни від російського палива, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у відеозверненні, розміщеному на його персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.



«Є повна і тотальна енергетична залежність України від Російської Федерації. У тому, що росіяни вчинять так, як вони вчинили, у мене не було сумнівів. Спочатку вони дали політичного хабара, коли дали знижку на ціну на газ до 268 дол. Ця знижка діятиме до 1 квітня», - сказав Яценюк. За його словами, «з 1 квітня Росія, через те, що здійснила збройний грабіж України і, таким чином, фактично порушила наші двосторонні угоди, хоче підняти ціни на газ майже вдвічі. Йдеться про ціну майже в 500 дол. за тисячу кубометрів».

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При цьому Яценюк підкреслив, що Україна поки що не зможе повністю відмовитися від російського газу в короткостроковій перспективі, тому що «останніми роками не було зроблено нічого, щоб диверсифікувати постачання газу».

«Разом з тим, є варіант, як одержати газ з країн ЄС. Це так званий реверсний потік. Але для цього (організації потоку - УНІАН) потрібне рішення однієї країни ЄС, яка, на жаль, теж залежна від Росії, і Росія теж тисне на країни ЄС. Якщо ми доб'ємося, щоб реверс відбувся, то ціна газу буде на 100-150 дол. Дешевшою за російський. І Росія це знає, і продовжить тиск», - припустив прем'єр-міністр.

Разом з тим, за його словами, крім реверсу є ще план наростити власний видобуток – на 30% за два роки. «Якщо ми інвестуємо у власний видобуток, то зможемо наростити видобуток на 30%. Зараз Україна сама видобуває 21 млрд кубометрів газу, плюс 30% за два роки – це серйозна цифра», - підкреслив глава уряду.

Крім того, він зазначив, що в планах Кабміну – збільшення виробництва електроенергії, а також всеосяжна робота щодо залучення інвесторів для видобутку сланцевого газу за умови збереження всіх екологічних вимог і норм.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявляв про те, що якщо Росія не збереже знижку на газ для України в другому кварталі цього року, то його ціна для Києва становитиме 378 дол. за тисячу кубометрів, що, проте, не є катастрофою.

