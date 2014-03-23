У Кабміні прогнозують зростання цін на газ для населення не раніше 1 травня
15:03, 23 березня 2014Енергетика
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Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан прогнозує, що ціни на газ для населення піднімуть не раніше 1 травня.
Ціни для населення піднімуть не раніше травня
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.
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«З 1 квітня це технологічно зробити неможливо, це можливо з 1 травня, не раніше», - сказав Продан.
За його словами, зараз йде узгодження з Міжнародним валютним фондом, наскільки будуть підвищені ціни.
Продан додав, що підвищення буде поетапним, і може бути розтягнуто до 2017 року.
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