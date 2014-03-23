Україна очікує, що ціна на російський газ складе $386-387

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ціну у нас приблизно сформовано – це буде 386-387 доларів з урахуванням «харківської знижки», - сказав він.Читайте такожЯценюк: ціна російського газу з квітня може зрости до $500

При цьому міністр заявив, що українська делегація, можливо, наступного тижня проведе переговори з російською компанією «Газпром».

Крім того, Продан відзначив, що наступного тижня також може бути призначено в.о. керівника НАК «Нафтогаз України».

«Ми, звичайно, готуємося (до переговорів - УНІАН). У нас ще є час призначити виконуючих обов'язки, які зможуть підписати (документи - УНІАН) з «Газпромом», - сказав Продан і додав, що призначення в НАК зможуть відбутися вже наступної середи, 26 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 доларів за тисячу кубометрів.Читайте такожМедведєв оцінив борг України перед Росією в $16 млрд

21 березня співробітники Міністерства внутрішніх справ затримали голову НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна у рамках проведення розслідування корупційних схем у газовій галузі. Як пізніше написав очільник МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, суд вирішив заарештувати Бакуліна або відпустити його під заставу в 1,5 млрд грн.