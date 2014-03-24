Ціни на нафту знижуються через слабку статистику з Китаю

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в понеділок на тлі слабкої статистики щодо активності в промисловості Китаю.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на 09.04 мск знизилася на 0,3% - до 106,6 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,27% і становить 99,19 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно з попередньою оцінкою HSBC, індекс ділової активності у промисловості Китаю в березні упав до восьмимісячного мінімуму, склавши до 48,1 пункту проти 48,5 пункту в лютому

Аналітики, навпаки, очікували зростання до 48,7 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання економічної активності, нижче - на її спад.

"Очікування щодо Китаю залишаються низькими. У лютому статистика була слабкою, і ринок відіграє погіршення прогнозу по зростанню", - вважає головний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті, якого цитує агентство Bloomberg.