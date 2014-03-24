Кабмін звільнив голову компанії «Надра України»

11:18, 24 березня 2014
Енергетика
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Рішення закріплене в урядовому розпорядженні.

Кабмин продолжает увольнять руководителей министерств и госкомпаний

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 227 від 19 березня звільнив главу правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Віктора Пономаренка.

«Звільнити Пономаренка Віктора Олександровича з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України» за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні уряду.

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

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