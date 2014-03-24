У Держдумі стверджують, що готові до тристроннього консорціуму щодо ГТС України

У Держдумі готові підтримати створення німецько-російсько-українського консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це заявив на зустрічі з німецькою делегацією на чолі з депутатом бундестагу ФРН Андреасом Ленцом голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Грачов нагадав, що на попередніх зустрічах з представниками бундестагу обговорювалися питання, що стосуються поставок російського газу і можливого створення тристороннього консорціуму щодо української ГТС. Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні, ідея такого консорціуму, на його думку, сьогодні "особливо актуальна", оскільки дозволяє вирішити можливі проблеми з транспортуванням газу через територію України, а також модернізувати українську ГТС.

"З німецької сторони навіть були запропоновані схеми з участю Deutsche Bank, що дозволяють у найкоротші терміни вирішити цю проблему, зокрема і проблему модернізації труб", - зазначив голова думського комітету.

"Я цю ідею підтримую. Вважаю, що таке рішення гарантувало б, насамперед, безперебійні поставки і модернізацію труб і постачання газу за відносно помірними цінами", - сказав Грачов. За його словами, в консорціумі "могли б взяти участь великі німецькі енергетичні компанії, з української - "Нафтогаз України" або його наступник, з російської - "Газпром", можливо, з іншими енергетичними компаніями".

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Парламентарій нагадав, що "трохи більше половини" російського газу в Європу йде через територію України. "І замінити це в короткі терміни нічим", - упевнений він. "Звичайно, ми змушені будувати "Південний потік", але розуміємо, що це дуже дорого. І якщо доведеться повністю замінювати їм "українські труби", то це вже близько $30 млрд. Це дуже великі гроші, які ляжуть на споживача", - зазначив глава комітету. "З іншого боку, ми розуміємо, що Україні об'єктивно - а ми сподіваємося, що промисловість України збережеться, - потрібно близько 30 млрд кубометрів газу", - сказав він, припустивши, що "найближчим часом Україні нічим буде оплачувати".

Це може призвести до несанкціонованого відбору європейського газу, в чому, за словами Грачова "ні ми, ні Європа не зацікавлені". "Але тоді, відповідно, самий хороший варіант, якщо ми укладаємо троїста угоду щодо "українських труб". До речі, вони в основному в частині обладнання робилися німецькими фірмами - ті ж перекачувальні станції", - зазначив депутат.

Парламентарій нагадав, що на початку поточного року між бундестагом і російським парламентом було підписано попередню угоду про формування міжпарламентської групи Росія-ФРН по енергетиці. "Ми домовилися, що як тільки група буде сформована в повному обсязі, ми негайно вийдемо з такою пропозицією як до бізнесу, так і до виконавчої влади наших трьох країн", - повідомив він.