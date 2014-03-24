Лисичанський НПЗ за рік скоротив збиток на 14,5%

Лисичанський нафтопереробний завод, що належить російській компанії "Роснефть" і простоює з весни 2012 року, в 2013 році скоротив чистий збиток у порівнянні з 2012 роком на 14,5% - до 852,213 млн грн.

Про це йдеться в оголошенні компанії про скликання річних зборів акціонерів, яке заплановано на 22 квітня 2014 року.

Згідно з повідомленням, сумарна дебіторська заборгованість компанії за 2013 рік скоротилася порівняно з 2012 роком до 438,982 млн грн з 500,253 млн грн.

Довгострокові зобов'язання підприємства в 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком до 2,515 млрд грн з 1,969 млрд грн, а поточні зобов'язання збільшилися до 333,959 млн грн з 185,179 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія«Роснефть» має намір влітку ввести в експлуатацію Лисичанський нафтопереробний завод, що належить їй.

Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти в рік. Водночас, завод простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника - російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала власником заводу наприкінці 2012 року.