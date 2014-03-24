Україна поставлятиме ресурси до Криму на ринкових умовах - віце-прем'єр

Україна має намір поставляти будь-які ресурси до Криму на ринкових умовах, повідомив на прес-конференції віце-прем'єр міністр України з соціальних питань Олександр Сич.

“Все, що стосується життєзабезпечення Криму як тимчасово окупованої території, яка виведена з-під контролю українського уряду, то очевидно, на перспективу йтиме мова про поставку будь-яких життєвих ресурсів на ринкових умовах, оскільки ми не контролюємо там ситуацію”, - заявив Сич.

Водночас віце-прем'єр спростував інформацію про навмисне зниження поставок електроенергії до Криму і заявив, що відключення значної частини Кримського півострова від енергопостачання в неділю стало наслідком технічних неполадок.

“Йдеться про якісь великі поломки, але вибачите, як в умовах ведення агресії, війни, порушення інфраструктури вберегтися від порушення енергопостачання, або якихось інших моментів”, - сказав Сич.

Віце-прем'єр міністр вважає, що обвинувачення у відключенні електроенергії, які звучать в адресу України, є частиною цілеспрямованої антиукраїнської інформаційної кампанії, яка ведеться вже давно.

“Повертаючись до інформаційної політики, існує спроба все направити проти України, тобто сам же злочинець скоїв злочин, але говорить, що я в цьому не винен”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, проблеми з енергопостачанням 23 березня увечері були в Сімферополі, Евпаторії, Ялті, Сімеїзі тощо. Станом на 6.00 24 березня третина території Криму залишалася без електрики. Самопроголошений віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв заявив, що українська постачальна компанія «Укренерго» удвічі знизила обсяг електроенергії, яка поставляється до Криму.

Компанія «ДТЕК Крименерго» пояснила проблеми зі світлом у Криму відключенням ліній електропередач НЕК «Укренерго», яке сталося через «аварійний дефект».

Читайте такожМедведєв заговорив про особливу економічну зону в анексованому Криму