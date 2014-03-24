У Криму відновили подачу електроенергії

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«24 березня о 09:50 «ДТЕК Крименерго» одержав команду від «Кримської електроенергетичної системи» (підрозділ держпідприємства НЕК «Укренерго») про скасування застосування графіків аварійних відключень споживачів. Всі споживачі підключені до живлення», - зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 6.00 24 березня третина території Криму залишалася без електроенергії.

Компанія «ДТЕК Крименерго» пояснила проблеми відключенням ліній електропередач 330 кВ НЕК «Укренерго», яке відбулося сталося через «аварійний дефект».

«23 березня після 14.00 в результаті аварійного дефекту виведено в ремонт лінію електропередач 330 кВ «Каховка – Островська» (власність державного підприємства НЕК «Укренерго»). У зв'язку з технічними проблемами о 19.40 диспетчер «Кримської електроенергетичної системи» (НЕК «Укренерго») віддав розпорядження ДТЕК Крименерго про тимчасове введення графіка аварійних відключень в повному обсязі. Мета введення графіка відключень – виведення в ремонт високовольтної лінії 330 кВ «Мелітополь – Джанкой» (власність НЕК «Укренерго») у зв'язку з аварійним дефектом. Зниження потужності на півострові до рівня споживання 300 МВт обумовлене необхідністю не допустити розвитку системних аварій і перешкодити виходу з ладу електромережного устаткування», - йшлося у прес-релізі.

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