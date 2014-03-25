Ціни на нафту знижуються через статистику Китаю і США

О 9.35 МСК ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,14 до $106,67 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,01 до $99,59 за барель, пише "Рейтер".

Згідно з попередніми значеннями індексу PMI, виробнича активність в Китаї і США сповільнилася в березні, що може означати зниження попиту на нафту.

Запаси нафти в США ростуть десятий тиждень поспіль, припускають аналітики, опитані напередодні щотижневих звітів про запаси. На тижні з 14 березня запаси нафти піднялися на 6 мільйонів барелів, удвічі перевищивши прогнози, а завантаження НПЗ впало до мінімального значення майже за рік.

Видобуток нафти в Лівії у вівторок знизиться ще на 80.000 барелів до 150.000 барелів на добу через зупинку видобутку на родовищі El Feel, пов'язаної з перекриттям нафтопроводу, провідного в порт Меліта, повідомила Національна нафтова корпорація.

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