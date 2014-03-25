Словаччина готова допомогти Україні з реверсом газу

Словаччина готова допомогти Україні і організувати реверсні поставки газу, але не готова за це платити, повідомляє словацьке інформагентство TASR з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

За його словами, у Братиславі згодні з тим, що в інтересах ЄС потрібно допомогти Україні, але це не означає, що Європа повинна за все це заплатити, передає РИА Новости.

"Ми готові допомогти, але кожна допомога має свої межі і економічно лімітована", - сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що вже на початковій стадії переговорів з реверсним поставкам газу з українською стороною виникли проблеми. За словами Fico, у Києві чекають інвестицій у цей проект від Словаччини, але зі свого боку нічого не гарантують.

Глава уряду Словаччини зазначив, що для Братислави пріоритетом є гарантовані і безпечні поставки російського газу через територію України до Словаччини.

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