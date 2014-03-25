Литва, Естонія й Угорщина хочуть купувати газ у США

Литва, Естонія й Угорщина, довгострокові контракти яких на постачання газу з "Газпромом" закінчується наступного року, ведуть переговори з урядом США на предмет можливого імпорту газу зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на Financial Times.

Східноєвропейські країни за рахунок перспективи поставок газу зі США сподіваються домогтися від "Газпрому" більш низьких цін за довгостроковими контрактами. "Безумовно, такі переговори вже відбуваються, - заявив в інтерв'ю Financial Times міністр енергетики Литви Ярослав Неверович. - Ми очікуємо зниження цін на газ".

У вівторок Неверович повинен виступити перед комісією з енергетики Сенату США у рамках слухань із експортної політики в галузі енергоносіїв.

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Газета також цитує дипломата однієї зі східноєвропейських країн, на думку якого, "якщо в США зміниться закон про експорт нафти і газу або з боку адміністрації президента Барака Обами піде відповідний сигнал, то це вплине на майбутні в наступному році переговори з "Газпромом", зміцнивши наші позиції і давши політичний важіль".

Як повідомило виданню джерело, близьке до "Газпрому", у своїх переговорах компанія буде ґрунтуватися на наявності конкретних альтернативних постачальників. За словами истоника, Литва поки не підписувала жодних угод про купівлю газу з США.