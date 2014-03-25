У Кабміні заявляють, що Україна не буде платити Росії за газ більше $387
Україна займає таку позицію, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду щодо денонсації харківських угод.
Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.
Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.
«Якщо вони виставлять одну ціну, ми все одно платитимемо 387 доларів... хай вони йдуть до суду. Ми не збираємося з ними судитися. Ми збираємося їм платити за газ за ціною 387 доларів», — сказав Продан.
За його словами, таку позицію Україна займає, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду України про денонсацію харківських угод.
«Жодних кроків щодо зміни угод на офіційному рівні немає. Є тільки заяви», - уточнив міністр.
Читайте такожЯценюк: ціна російського газу з квітня може зрости до $500
Як повідомляв УНІАН, 24 березня Продан повідомив: Україна очікує, що ціна на російський газ у другому кварталі буде встановлена на рівні 386-387 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням «харківської знижки».
При цьому міністр заявив, що українська делегація, можливо, наступного тижня проведе переговори з російською компанією «Газпром».
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що ціна російського газу для України з 1 квітня може збільшитися до 500 доларів за тисячу кубометрів.