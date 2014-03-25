У Кабміні заявляють, що Україна не буде платити Росії за газ більше $387

Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.

Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Якщо вони виставлять одну ціну, ми все одно платитимемо 387 доларів... хай вони йдуть до суду. Ми не збираємося з ними судитися. Ми збираємося їм платити за газ за ціною 387 доларів», — сказав Продан.

За його словами, таку позицію Україна займає, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду України про денонсацію харківських угод.

«Жодних кроків щодо зміни угод на офіційному рівні немає. Є тільки заяви», - уточнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня Продан повідомив: Україна очікує, що ціна на російський газ у другому кварталі буде встановлена на рівні 386-387 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням «харківської знижки».

При цьому міністр заявив, що українська делегація, можливо, наступного тижня проведе переговори з російською компанією «Газпром».

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що ціна російського газу для України з 1 квітня може збільшитися до 500 доларів за тисячу кубометрів.