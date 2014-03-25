У Кабміні заявляють, що Україна не буде платити Росії за газ більше $387

14:31, 25 березня 2014
Енергетика
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Україна займає таку позицію, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду щодо денонсації харківських угод. 

Україна пояснила свою позицію щодо ціни на газ

Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.

Про це заявив на прес-конференції міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Якщо вони виставлять одну ціну, ми все одно платитимемо 387 доларів... хай вони йдуть до суду. Ми не збираємося з ними судитися. Ми збираємося їм платити за газ за ціною 387 доларів», — сказав Продан.

За його словами, таку позицію Україна займає, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду України про денонсацію харківських угод. 

«Жодних кроків щодо зміни угод на офіційному рівні немає. Є тільки заяви», - уточнив міністр.

Читайте такожЯценюк: ціна російського газу з квітня може зрости до $500

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Продан повідомив: Україна очікує, що ціна на російський газ у другому кварталі буде встановлена на рівні 386-387 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням «харківської знижки».

При цьому міністр заявив, що українська делегація, можливо, наступного тижня проведе переговори з російською компанією «Газпром».

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що ціна російського газу для України з 1 квітня може збільшитися до 500 доларів за тисячу кубометрів.

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