Продан: Україна ще не домовилася зі Словаччиною про реверс газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«На сьогодні усі умови для здійснення фізичного реверсу до 12 мільярдів кубометрів на рік є у наявності. Проте словацька сторона нам пропонує підписати не договір на поставки між операторами, а якийсь меморандум, який передбачає щось будувати», - сказав Продан.

За словами міністра, на даний момент у Брюсселі перебуває українська робоча група, яка спільно з Єврокомісією відпрацьовує можливості поставок природного газу в Україну з території Словаччини.

Також Продан відзначив, що за наявності досягнутих домовленостей зі Словаччиною, німецький газовий трейдер RWE готовий закачувати газ в українські сховища.

Як повідомляв УНІАН, раніше комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Україна і Словаччина підпишуть угоду про реверсні поставки газу до України до кінця квітня, а самі поставки розпочнуться до кінця цього року.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Продан повідомляв, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE щодо поставок газу в об'ємі до 5 млрд кубометрів, а зі Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу в Україну, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу.

Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові об'єми імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлено ціну в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсному режимі з Польщі і Угорщини і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.