Продан: Україна ще не домовилася зі Словаччиною про реверс газу
Україна на сьогодні поки не знайшла компроміс зі Словаччиною про реверс газу, але технічна можливість для цього є.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.
«На сьогодні усі умови для здійснення фізичного реверсу до 12 мільярдів кубометрів на рік є у наявності. Проте словацька сторона нам пропонує підписати не договір на поставки між операторами, а якийсь меморандум, який передбачає щось будувати», - сказав Продан.
За словами міністра, на даний момент у Брюсселі перебуває українська робоча група, яка спільно з Єврокомісією відпрацьовує можливості поставок природного газу в Україну з території Словаччини.
Також Продан відзначив, що за наявності досягнутих домовленостей зі Словаччиною, німецький газовий трейдер RWE готовий закачувати газ в українські сховища.
Як повідомляв УНІАН, раніше комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Україна і Словаччина підпишуть угоду про реверсні поставки газу до України до кінця квітня, а самі поставки розпочнуться до кінця цього року.
Міністр енергетики і вугільної промисловості Продан повідомляв, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE щодо поставок газу в об'ємі до 5 млрд кубометрів, а зі Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.
Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу в Україну, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу.
Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові об'єми імпорту цього виду палива.
У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлено ціну в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.
Раніше Україна одержувала газ також у реверсному режимі з Польщі і Угорщини і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.