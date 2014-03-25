Польща може добудувати нафтопровід "Одеса-Броди"

Польща готова повернутися до розвитку проекту нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ, якщо отримає гарантії поставок необхідних обсягів нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив посол Польщі в Україні Генрік Літвін.

“Для функціонування цього нафтопроводу необхідно добудувати ділянку з польської та української сторони. З польської сторони існують юридичні підстави для такого будівництва, і можна було б переходити до інвестицій. Але для них наразі немає економічних підстав: відсутні гарантії постачання відповідних обсягів каспійської нафти за відповідною ціною”, - сказав посол.

Він додав, що за таких умов неможливо знайти інвесторів для добудови нафтопроводу.

Водночас Літвін зазначив, що в Польщі пам'ятають про проект нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ і якщо виникнуть належні економічні умови для його реалізації, країна буде готова повернутись до нього.

Також посол додав, що в реалізації цього проекту Польща сподівається лише на комерційну ініціативу і не витрачатиме кошти з державного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, ідея створення на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди" Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), добудувавши його до Польщі, виникла ще на початку 1990-х років, але до цих пір не вдалося знайти необхідного фінансування на його реалізацію.

Україна самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році, але з того часу він практично не використовувався, за винятком прокачування невеликих обсягів у реверсному режимі для поставок російської нафти з Бродів до Одеси в 2005-2010 роках і поставок нафти до Білорусі в 2010-2011 роках.

Критики проекту ЄАНТК заявляють, що він не має шансів на реалізацію через недостатню кількість каспійської нафти в регіоні для поставок за цим маршрутом до Європи і попиту, що слабшає, на нафту на європейському континенті. Його прихильники вважають головною причиною невдачі успішну протидію російської влади, що блокує появу конкурентної каспійської нафти на європейському ринку.

Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що підтримують реалізацію цього проекту, відзначаючи, що він має бути економічно доцільним.

Для розвитку проекту ЄАНТК у 2004 році було створено компанію «Сарматія», одним з найбільших акціонерів якої була польська державна компанія PERN Przyjazn.

У жовтні 2013 року PERN Przyjazn відмовилася добудовувати до Гданська через Плоцьк нафтопровід «Одеса-Броди» через відсутність гарантій прокачування по ньому достатньої кількості каспійської нафти до Європи.