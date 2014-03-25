«Енергоринок» припинив нарахування коштів кримським енергокомпаніям

Держпідприємство «Енергоринок», оператор ринку електроенергії України, припинив розрахунки з кримськими енергетичними компаніями за вироблену ними електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми припинили нарахування тій генерації, яка розміщена у Криму: сонячним станціям і теплоелектроцентралям... Ми чекаємо на рішення Верховної Ради про ухвалення закону про окуповані території», - сказав Продан.

За його словами, після ухвалення відповідного рішення, режим діяльності компаній у Криму регулюватиметься Кабміном.

«Звичайно, у цьому разі ціна на електроенергію буде підвищена», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії. Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.