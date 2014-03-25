Турчинова просять зберегти «зелений тариф» для сонячної енергетики

Зокрема, мова йде про розроблений Кабінетом Міністрів законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", яким пропонується, зокрема, знизити тариф для сонячних електростанцій до рівня тарифу на електроенергію, яка виробляється з допомогою вітру.

Агентство підтримує плани уряду, спрямовані на подолання проблем галузі, відзначаючи, що зниження розмірів «зеленого тарифу» є загальносвітовою тенденцією. У той же час, застосування єдиного розміру «зеленого тарифу» до електроенергії, виробленої з сонця і вітру, не може бути економічно обґрунтованим, так як вони мають різні коефіцієнти ефективності, капітальні та операційні витрати. В інших розвинених державах ця різниця також існує, підкреслюється в листі.

«Встановлення єдиного розміру «зеленого тарифу» до електроенергії, виробленої із вітру і сонця, повністю зупинить розвиток сонячної енергетики в Україні, оскільки будівництво сонячних електростанцій стане економічно недоцільним», - підкреслюють учасники ринку.

При цьому в агентстві висловили сподівання, що це питання стане предметом відкритого і цивілізованого обговорення між державою і бізнесом, із залученням іноземних експертів та учасників, а не кулуарним і політизованим, оскільки мова йде про іміджі держави як надійного партнера.