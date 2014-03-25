Кабмін: окупація Криму може призвести до повного його відключення від електрики

Окупація Криму російськими військами призвела до проблем з розрахунками енергопостачальних компаній півострова за поставлену їм електроенергію, що може призвести до повного відключення регіону від енергосистеми України.

Про це на брифінгу в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Сьогодні Крим... є територією України. На кримському півострові є дві енергопостачальні компанії — це «Крименерго» і «Севастопольенерго». Вони певним чином купують електроенергію в енергоринку і розплачуються за цю електроенергію. Якщо на сьогоднішній день виникатиме значне зростання заборгованості, то енергосистема України має повне права відключити ці дві компанії від енергетичних мереж», - сказав Продан.

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За словами міністра, на сьогоднішній день продаж електроенергії здійснюється за тими тарифами, які діють на оптовому ринку для всіх українських підприємств.

«Але, виходячи з тієї ситуації, що склалася, звичайно, ми не можемо на сьогоднішній день фінансувати ті великі тарифи, які йдуть по сонячній енергетиці, ті, які йдуть за інвестиційною програмою, які закладені щодо розвитку Криму», - наголосив міністр.

Міністр пояснив, що через занижені тарифи для населення промисловість одержує електроенергію за завищеними цінами. У свою чергу, різницю, яку енергокомпанії недоодержують від продажу електроенергії населенню, їм компенсує держпідприємство «Енергоринок» як оператор ринку електроенергії.

«Ми призупинили нарахування тієї генерації, що є в Криму: сонячним станціям і теплоелектроцентралям... Ми чекаємо рішення Верховної Ради щодо ухвалення закону про окуповані території», - сказав Продан.

За його словами, після ухвалення відповідного рішення, режим діяльності компаній в Криму регулюватиметься Кабміном.

«Звичайно, в цьому разі ціна на електроенергію буде підвищена», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за минулі два дні територія Криму має перебої в постачанні електроенергії з материка.

Компанія «ДТЕК Крименерго» пояснила проблеми відключенням ліній електропередач 330 кВ НЕК «Укренерго», що сталося через «аварійний дефект».

«23 березня після 14.00 через аварійний дефект виведено в ремонт лінію електропередач 330 кВ «Каховка – Островська» (власність державного підприємства НЕК «Укренерго»). У зв'язку з технічними проблемами о 19.40 диспетчер «Кримської електроенергетичної системи» (НЕК «Укренерго») віддав розпорядження «ДТЕК Крименерго» про тимчасове введення графіка аварійних відключень в повному обсягу. Мета введення графіка відключень – виведення в ремонт високовольтної лінії 330 кВ «Мелітополь – Джанкой» (власність НЕК «Укренерго») у зв'язку з аварійним дефектом. Зниження потужності на півострові до рівня споживання 300 Мвт обумовлене необхідністю не допустити розвитку системних аварій і запобігти виходу з ладу електромережевого устаткування», - говорилося у прес-релізі.