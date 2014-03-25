«Укренерго» обіцяє повернути світло Криму сьогодні ввечері

Диспетчер «Кримської електроенергетичної системи НЕК «Укренерго» повідомила компанії «ДТЕК Крименерго» про необхідність продовжити обмеження энергонавантаження на півострові для усунення аварійних дефектів на лініях 330 кВ «Каховка - Островська» і «Мелітополь - Джанкой» до 21.00 вівторка.

Про це повідомляє прес-служба «ДТЕК Крименерго».

«В денний час з урахуванням вироблення внутрішньої генерації на півострові і пропорційного зменшення перетоків з материка, а також через зниження споживання електроенергії застосування ДАТ зведено до мінімуму. Як тільки «Кримська електроенергетична система» зніме обмеження в енергосистемі, «ДТЕК Крименерго» за командою від диспетчера НЕК «Укренерго» застосує нормальну схему енергопостачання», - йдеться в повідомленні. Компанія приносить у кримчан вибачення за незручності.

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Як повідомляв УНІАН, протягом двох останніх днів Крим відчуває перебої в постачанні електроенергії з материка. Станом на 6.00 понеділка, 24 березня, третина території Криму залишалася без електроенергії. Напередодні нелегітимний прем'єр Криму Сергій Аксьонов назвав те, що відбувається диверсією з боку української влади з метою дестабілізації ситуації на півострові.