Коболєв очолив "Нафтогаз України"

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні, яке затягнулося до початку середи, повідомляє ТСН.

Відомо, що Коболєв у 2000 році закінчив інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Також з 2002-го по 2010 рік він працював на різних посадах в НАК "Нафтогаз України", зокрема, у департаменті корпоративних фінансів і цінової політики держхолдингу і радником голови правління НАК. Читайте такожКабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва

Брав участь у реструктуризації зовнішнього боргу держхолдингу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації.

Нагадаємо, попередній глава "Нафтогазу" Євген Бакулін був затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Вранці 23 березня суд ухвалив рішення про міру запобіжного заходу, згідно з яким його заарештують або вимагають заставу в розмірі 1,5 млрд грн.