Коболєв очолив "Нафтогаз України"
Андрій Коболєв очолив правління НАК "Нафтогаз України"
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні, яке затягнулося до початку середи, повідомляє ТСН.
Відомо, що Коболєв у 2000 році закінчив інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Також з 2002-го по 2010 рік він працював на різних посадах в НАК "Нафтогаз України", зокрема, у департаменті корпоративних фінансів і цінової політики держхолдингу і радником голови правління НАК. Читайте такожКабмін звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Юр'єва
Брав участь у реструктуризації зовнішнього боргу держхолдингу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації.
Нагадаємо, попередній глава "Нафтогазу" Євген Бакулін був затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Вранці 23 березня суд ухвалив рішення про міру запобіжного заходу, згідно з яким його заарештують або вимагають заставу в розмірі 1,5 млрд грн.