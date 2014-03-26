Нафта дорожчає через перебої в постачаннях з Нігерії та Лівії

Ціни на нафту зростають через перебої в постачаннях з Нігерії та Лівії.

Ф'ючерси на Brent з постачанням в травні подорожчали на $0,22 до $107,21 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,22 до $99,41 за барель, повідомляє Рейтер.

Royal Dutch Shell оголосила форс-мажор з постачань нафти з Нігерії після витоку на одному з нафтопроводів, а видобуток в Лівії скоротився ще на 80 тисяч барелів на добу до 150 тисяч після зупинки роботи на одному з великих родовищ.

"Нігерія, поставляє легку нафту, ймовірно, вплине на Brent, яка коштує дорожче WTI", - сказав генеральний директор аналітичної фірми barratt's Bulletin в Сіднеї Джонатан Беррет, додавши, що перебої в постачанні лівійської нафти менше впливають на ринок.

Експорт нафти з Іраку в березні ймовірно знизиться до 2,5 мільйона барелів на добу з 2,8 мільйона в лютому, за розрахунками аналітиків.

Підтримку ринку також дають хороші економічні показники США, де індекс споживчої довіри за березень перевищив прогноз аналітиків, а ціни на житлові будинки значно зросли в січні. Однак, на думку трейдерів і аналітиків, зростання цін на американський еталон буде короткочасним, оскільки запаси нафти в США зросли десятий тиждень поспіль.

За даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси підвищилися на 6,3 мільйона барелів за прогнозу зростання на 2,7 мільйона.