Одеський НПЗ закінчив рік зі збитком 339 млн гривень

Одеський нафтопереробний завод, який в жовтні 2013 року після дворічного простою відновив роботу, в 2013 році скоротив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 26% - до 339,257 млн грн.

Про це йдеться в оголошенні заводу про проведення загального збору акціонерів 29 квітня.

Згідно з повідомленням, довгострокові зобов'язання підприємства в 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком до 4,294 млрд грн з 1,280 млрд грн, а поточні - скоротилися до 0,165 млрд грн з 2,992 млрд грн.

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Довідка УНІАН. У липні 2013 року кіпрська компанія Empson, що входить в групу СЕПЕК, сконцентрувала 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу, що простоює з жовтня 2010 року за ініціативою колишнього власника - компанії «Лукойл». Одеський нафтопереробний завод здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належав «Лукойлу» з 2000 року.

СЕПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна». Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК).

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