ДТЄК збільшив за рік виробництво електроенергії та вугілля

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у 2013 році збільшив виробництво електроенергії порівняно з 2012 роком на 3,1% - до 53,015 млрд кВт/год з 51,407 млрд кВт/год, повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, виробництво вугілля у 2013 році збільшилася в порівнянні з 2012 роком на 4,3% - до 41,408 млн тонн з 39,693 млн тонн.

Експорт електроенергії за підсумками 2013 року зріс порівняно з 2012 роком на 1,2% - до 9,828 млрд кВт/ч. Експорт вугілля в 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 72,7% - до 4,74 млн тонн.

«Зростання експортних поставок обумовлений виходом ДТЕК на нові ринки збуту вугілля в Азії і Марокко, розширенням співпраці з металургійними підприємствами Китаю і Південної Кореї, що підтверджує ефективність використання антрациту в коксозамінюючих технологіях доменного виробництва. У 2013 році ДТЕК відновив постачання енергетичного вугілля марок Г і ДГ до країн Середземномор'я. Крім того, ДТЕК уклав контракти з міжнародними енергетичними компаніями EDF і E.ON на постачання вугілля тепловим станціям в Європі», - йдеться в повідомленні компанії.

ДТЕК за підсумками 2013 року імпортував 628,3 млн кубометрів природного газу, тоді як у 2012 році компанія не займалася імпортом палива.

Довідка УНІАН. До вугільного блоку ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Читайте такожMoody's підтвердило рейтинг ДТЕК

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

Читайте такожMoody's підтвердило рейтинг ДТЕК