«Укренерго» повністю відновило електропостачання Криму

Електропостачання Криму, який упродовж 23-25 березня одержував електроенергію з перебоями через «аварійний дефект» на одній з високовольтних ліній, станом на 26 березня здійснюється в повному обсязі. Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, «Укренерго» повністю завершило відновні роботи на лінії електропередач 330 кВ «Мелітополь – Джанкой».

«Відновні роботи були завершені у намічені терміни, і лінія включена під напругу 25 березня о 19.15», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 23-25 березня у Криму були перебої у постачанні електроенергії з материка. Станом на 6.00 24 березня третина території Криму залишалася без електроенергії.

Компанія «ДТЕК Крименерго» пояснила проблеми з відключенням ліній електропередач 330 кВ НЕК «Укренерго» «аварійним дефектом».

23 березня після 14.00 лінія електропередач 330 кВ «Каховка – Островська» (власність державного підприємства НЕК «Укренерго») через аварійний дефект була виведена у ремонт. У зв'язку з технічними проблемами о 19.40 диспетчер «Кримської електроенергетичної системи» (НЕК «Укренерго») віддав розпорядження ДТЕК Крименерго про тимчасове введення графіка аварійних відключень в повному обсязі.

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Мета введення графіка відключень – виведення в ремонт високовольтної лінії 330 кВ «Мелітополь – Джанкой» (власність НЕК «Укренерго») у зв'язку з аварійним дефектом. «ДТЕК Крименерго» зазначав, що зниження потужності на півострові до рівня споживання 300 МВт обумовлене необхідністю не допустити розвитку системних аварій і перешкодити виходу з ладу електромережного устаткування.