Компанію Ставицького позбавили дозволів на видобування нафти і газу

ГПУ позбавила компанію дозволів на видобування нафти і газу

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Проведеною Генеральною прокуратурою України перевіркою встановлено, що упродовж 2011-2012 років Державною службою геології та надр України без проведення аукціонів прийнято рішення щодо надання товариству «Голден Деррік» 48 спеціальних дозволів на використання родовищ нафти та газу в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у Головному управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Генеральної прокуратури.

Також встановлено, що 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, які надано у користування цьому суб'єкту господарювання, упродовж двох років не сплачено до бюджету більше 5 мільйонів гривень за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.

Крім того анульовано 6 спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих указаним товариством на підставі вищезгаданих рішень, у зв’язку з невиконанням передбачених ними особливих умов та рядом інших порушень вимог законодавства при використанні нафтогазових родовищ.

За повідомленням деяких ЗМІ, компанію "Голден Деррік" контролюється кіпрською фірмою Hartlog Limited, яку, у свою чергу, пов'язують з екс-міністрами Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком.