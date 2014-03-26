Компанію Ставицького позбавили дозволів на видобування нафти і газу

13:10, 26 березня 2014
Енергетика
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За порушення законодавства скасовано 42 рішення та анульовано 6 спеціальних дозволів щодо використання нафтогазоносних надр

без проведення аукціонів прийнято рішення щодо надання товариству «Голден Деррік» 48 спеціальних дозволів на використання родовищ нафти та газуГПУ позбавила компанію дозволів на видобування нафти і газу

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Проведеною Генеральною прокуратурою України перевіркою встановлено, що упродовж 2011-2012 років Державною службою геології та надр України без проведення аукціонів прийнято рішення щодо надання товариству «Голден Деррік» 48 спеціальних дозволів на використання родовищ нафти та газу в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у Головному управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Генеральної прокуратури.

Також встановлено, що 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, які надано у користування цьому суб'єкту господарювання, упродовж двох років не сплачено до бюджету більше 5 мільйонів гривень за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.

Крім того анульовано 6 спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих указаним товариством на підставі вищезгаданих рішень, у зв’язку з невиконанням передбачених ними особливих умов та рядом інших порушень вимог законодавства при використанні нафтогазових родовищ.

За повідомленням деяких ЗМІ, компанію "Голден Деррік" контролюється кіпрською фірмою Hartlog Limited, яку, у свою чергу, пов'язують з екс-міністрами Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком.

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