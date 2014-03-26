Крим вирішив перевести всіх споживачів на місцевий газ

Нелегітимний парламент Криму ухвалив з 24 березня задовольняти потребу в природному газі всіх категорій споживачів Криму за рахунок ресурсу власного видобутку компанії «Чорноморнафтогаз», яку раніше він «націоналізував» і зробив кримським республіканським підприємством.

Як повідомляє прес-служба нелегітимного парламенту автономії, що перейменувався нещодавно на Державну раду Республіки Крим, таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні в середу, 26 березня.

Крім того, парламент РК ухвалив: на території Республіки Крим для всіх категорій споживачів встановлені ціни й тарифи на послуги ЖКХ, що діяли на 17 березня 2014 року.

«Для всіх категорій споживачів встановлені ціни й тарифи на електроенергію, природний газ, послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інші житлово-комунальні послуги, що діяли на території Республіки Крим станом на 17 березня 2014 року. При цьому оплата товарів і послуг здійснюється в гривнях і російських рублях за курсом, встановленим Банком Криму», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного й Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України», проте нелегітимний парламент Криму вирішив забрати підприємство «у власність регіону».

Як відомо, в Криму в теплу пору року, коли обсяги споживання нижчі, ніж видобуток, «зайвий» газ закачується в Глібовське підземне сховище. В опалювальний сезон, коли споживання зростає в 2-5 разів і перевищує поточний видобуток, навпаки - в газотранспортну систему подається газ як із родовищ на шельфі Чорного й Азовського морів, так і підземного сховища. Третє джерело забезпечення півострова газом – компанія «Укртрансгаз».