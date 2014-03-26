"Газпром" поки не вирішив, скільки коштуватиме газ для України

Ситуація в Україні жодним чином не вплинула на транзит газу територією країни, і він здійснюється відповідно до укладених контрактів.

Про це в Мінську заявив заступник голови правління, начальник фінансово-економічного департаменту «Газпрому» Андрій Круглов, передає РІА «Новости».

«Ситуація на Україні жодним чином не вплинула на бізнес «Газпрому» ні на Україні, ні в Білорусі. Всі транзитні обсяги йдуть відповідно до укладених контрактів. Жодних проблем ми не бачили і, сподіваюся, надалі не побачимо», - сказав Круглов

Він також зазначив, що заборгованість України за газ становить близько 1,7 млрд дол.

«Це стан, який триває давно, ще до подій усім відомих», - сказав він.

При цьому Круглов не уточнив, якою буде ціна газу для України в другому кварталі, зазначивши лише, що вона «визначається контрактом до 2019 року».

Водночас він повідомив, що «Газпром» розглядає варіанти постачання газу до Європи в обхід України на випадок виникнення проблем.

«Ми прораховуємо заходи компенсації, якщо виникнуть труднощі з транзитом через Україну. Існуючі потужності - Ямал-Європа, «Північний потік» - дозволяють певною мірою компенсувати проблеми з транзитом територією України, якщо такі виникнуть», - сказав він.

Окрім цього, Круглов заявив, що події в Україні не вплинули на фінансові плани «Газпрому» на 2014 рік.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна не збирається платити Росії за газ більше 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.

21 березня російська газета «Ведомости», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, повідомила, що Україна втратила знижку на газ за базування Чорноморського флоту в Криму, в результаті ціна на цю сировину з квітня може зрости на 80% - до 480 дол. за 1000 куб. м.

Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу до Європи на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

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Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

