Запасів палива у Криму залишилось на п'ять днів – самопроголошена влада
Запасів палива в Криму залишилося на п'ять днів. Про це заявив журналістам представник самопроголошеної влади, перший заступник міністра палива та енергетики Криму Вадим Жданов.
"Є проблема із забезпеченням світлими нафтопродуктами. Найближчим часом буде налагоджено постачання бензину російськими компаніями. В регіоні повинен бути 10-денний запас палива у всіх операторів. У нас сьогодні це п'ятиденний запас. Тобто він менше нормативного. Тим не менше зараз вирішується питання з постачання, у тому числі вже йдуть поставки з Російської Федерації. Поставка буде вестися двома каналами - небудь через керченську поромну переправу, або морським шляхом", - сказав Жданов, передає ІТАР-ТАСС.
Раніше глава комітету з транспорту самопроголошеної республіки Крим Юрій Шевченко заявляв, що за даними на 25 березня, кримські паливні компанії мали 10-денний запас палива для забезпечення транспортних перевезень по півострову, протягом цього часу сепаратисти розраховують домовитися про постачання палива в республіку за внутрішньоросійськими цінами.
Шевченко додав, що питання про приведення цін на пальне у відповідність з російськими цінами досі не вирішене. "Я ставлю його всім своїм колегам, які займаються паливом: коли ви зробите ціни на паливо, як в Росії? Зробите ціну на паливо 31 рубль, тоді багато перевізників зітхнуть і, може бути, поки не будуть ставити питання щодо збільшення тарифів. Але це поки не вирішено", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними глави республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.