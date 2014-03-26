Запасів палива у Криму залишилось на п'ять днів – самопроголошена влада

"Є проблема із забезпеченням світлими нафтопродуктами. Найближчим часом буде налагоджено постачання бензину російськими компаніями. В регіоні повинен бути 10-денний запас палива у всіх операторів. У нас сьогодні це п'ятиденний запас. Тобто він менше нормативного. Тим не менше зараз вирішується питання з постачання, у тому числі вже йдуть поставки з Російської Федерації. Поставка буде вестися двома каналами - небудь через керченську поромну переправу, або морським шляхом", - сказав Жданов, передає ІТАР-ТАСС.

Раніше глава комітету з транспорту самопроголошеної республіки Крим Юрій Шевченко заявляв, що за даними на 25 березня, кримські паливні компанії мали 10-денний запас палива для забезпечення транспортних перевезень по півострову, протягом цього часу сепаратисти розраховують домовитися про постачання палива в республіку за внутрішньоросійськими цінами.

Шевченко додав, що питання про приведення цін на пальне у відповідність з російськими цінами досі не вирішене. "Я ставлю його всім своїм колегам, які займаються паливом: коли ви зробите ціни на паливо, як в Росії? Зробите ціну на паливо 31 рубль, тоді багато перевізників зітхнуть і, може бути, поки не будуть ставити питання щодо збільшення тарифів. Але це поки не вирішено", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними глави республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.