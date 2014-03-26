Європа повинна зменшити залежність від російських нафти та газу - Обама

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив на прес-конференції після саміту ЄС-США.

"Енергоносії перебувають в центрі нашої уваги і ми маємо над цим серйозно подумати. Є потреба для Європи поглянути, як диверсифікувати джерела енергопостачання. США були благословенні власними енергетичними джерелами, які стали доступними завдяки новим технологіям. Ми вже дали дозвіл на експорт природного газу у таких кількостях, скільки Європа споживає газу щодня", - сказав Обама.

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"Але цей газ постачається на відкритий ринок, бо приватні компанії подають його на відкритий ринок... Але треба, щоб наші енергетичні міністерства поглянули на шляхи посилення процесу диверсифікації. Це те, чому ми дуже віддані. Це було б добре для Європи, це було б добре для Сполучених Штатів. Це не станеться за одну ніч. Але ця криза (у Криму) вказує, що ми маємо рухатись у цьому напрямку вже зараз - причому негайно", - додав американський лідер.

Як повідомлялося, ЄС закуповує в Росії близько третини необхідного газу. Половина з цього обсягу поставляється через територію України.

6 березня члени комітету з енергетики і комерції палати представників США зареєстрували законопроект, що дозволяє експорт скрапленого природного газу до країн Східної Європи, зокрема й до України, для зниження їх залежності від поставок російського газу.

Як відзначає Reuters, вже більш як 20 компаній у США подали заявки на експорт скрапленого природного газу. Але, як відзначає агентство, великі поставки не варто чекати раніше 2017 року, тому що навіть після дозволу експорту, необхідно побудувати устаткування і доки вартістю мільярди доларів.