Україна може отримувати газ з Європи на $100 дешевше за російський - Яценюк

Україна може одержувати з Європи в реверсному режимі до 25 млрд кубометрів газу, ціна якого може бути на 100 дол. дешевшою за російський газ, що купується Україною, заявив на спільному брифінгу з єврокомісарами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Одне з питань (обговорення – УНІАН) – диверсифікація поставок газу. Йдеться про поставки газу з країн-членів ЄС. За нашими оцінками, технічно можна поставляти 25 млрд кубометрів, які на 100 дол. дешевші за аналогічні поставки з Росії», - сказав Яценюк.