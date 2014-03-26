Україна може отримувати газ з Європи на $100 дешевше за російський - Яценюк
16:33, 26 березня 2014Енергетика
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Україна може одержувати з Європи до 25 млрд кубометрів газу за ціною на 100 дол. дешевшою за російське паливо.
Європейський газ буде дешевшим за російський
Україна може одержувати з Європи в реверсному режимі до 25 млрд кубометрів газу, ціна якого може бути на 100 дол. дешевшою за російський газ, що купується Україною, заявив на спільному брифінгу з єврокомісарами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Одне з питань (обговорення – УНІАН) – диверсифікація поставок газу. Йдеться про поставки газу з країн-членів ЄС. За нашими оцінками, технічно можна поставляти 25 млрд кубометрів, які на 100 дол. дешевші за аналогічні поставки з Росії», - сказав Яценюк.
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