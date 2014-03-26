Газ для населення в Україні з 1 травня подорожчає на 50%

Підвищення тарифу на газ для населення з 1 травня становитиме 50%, а для підприємств теплокомуненерго – з 1 липня на 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор департаменту економічного планування та фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушкін.

«Перше підвищення по газу буде з 1 травня, а по ТКЕ – з 1 липня. тариф по ТКЕ підвищується на 40%, а по населенню – поки на 50%», - сказав Колбушкін.

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За словами Колбушкіна, остаточні показники підвищення тарифів будуть відображені в урядовій постанові.

«Документ буде опублікований, там буде графік підвищення цін до 2018 року і можливо в останній редакції щось зміниться», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан прогнозував, що ціни на газ для населення піднімуть не раніше 1 травня.