Дефіцит «Нафтогазу» цього року може скласти 80 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«За умови курсу гривні до долара - 10 гривень, за умови стовідсоткових розрахунків усіх споживачів, за умови дружніх конструктивних відносин із «Газпромом» дефіцит цього року лише НАК «Нафтогаз України» становитиме приблизно 80 млрд грн», - сказав Коболєв.

За його словами, даний фінансовий план «Нафтогазу» був попередньо узгоджений з представниками Міжнародного валютного фонду.

Також голова компанії повідомив, що найближчим часом планує відвідати Москву для проведення переговорів із правлінням «Газпрому».

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Довідка УНІАН. «Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 12,521 млрд грн із 10,968 млрд грн.

Чистий дохід компанії за підсумками 2013 року скоротився до 74,610 млрд грн із 97,409 млрд грн у 2012 році.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив дохід від транзиту природного газу до країн Європейського Союзу та СНД до 23,94 млрд грн, що на 0,8% більше, ніж у 2012 році.

За 2013 рік «Нафтогаз» реалізував 29,36 млрд куб. м газу на суму 60,25 млрд грн, тоді як у 2012 році компанія реалізувала 41,93 млрд куб. м газу на суму 76,79 млрд грн.