У польському Гданську будують новий нафтовий термінал

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заклав перший камінь в фундамент нафтового терміналу в Гданську на Балтійському морі.

«Нафтопорт - це черговий проект, який має підвищити енергетичну безпеку Польщі. Завдяки йому стане можливою значна диверсифікація джерел постачання нафти в нашу країну», - сказав прем'єр журналістам у середу, повідомляє РІА Новости.

Інвестором виступає оператор польського відрізка нафтопроводу "Дружба" держкомпанія PERN Przyjazn. Вартість проекту оцінюється у 100 мільйонів доларів. Його реалізація дозволить компанії заробляти не тільки на перевалці, але і на зберіганні нафти, а також змішувати сорти нафти під потреби конкретних нафтопереробних заводів.

Проектна потужність терміналу становить 700 тисяч кубометрів, із яких 400 тисяч призначені під нафту, а 300 - під різні нафтопродукти, хімікати. Проект буде реалізовано поетапно. Першою до 2015 року планується побудувати нафтову частину.

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Компанія PERN Przyjazn обслуговує дві нитки нафтопроводу "Дружба", які йдуть від Адамова на кордоні Польщі з Білоруссю до Плоцька, а звідти до Гданська і кордону з Німеччиною. Компанія також володіє мережею нафтопродуктопроводів, які служать для доставки палива з Плоцького НПЗ у напрямку Варшави, Познані та Ченстохови.

Як повідомляв УНІАН, посол Польщі в Україні Генрік Литвин 25 березня заявив, що Польща готова повернутися до розвитку проекту нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданськ", якщо отримає гарантії поставок необхідних обсягів нафти.