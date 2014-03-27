Кабмін порахував, що ціна російського газу з квітня становитиме $480

Кабінет міністрів України закладає при перегляді державного бюджету України на 2014 рік підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 дол. за 1 тис. куб. м, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Ми розрахували проблеми НАК "Нафтогаз України" з точки зору того, що з 1 квітня ціна на газ Російською Федерацією буде встановлена 480 дол. за 1 тис. куб. м. Фактично буде подвоєна вартість на природний газ, який поставляється з Російської Федерації", - сказав Яценюк.

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Прем'єр-міністр повідомив, що загальний обсяг поточного дефіциту НАК "Нафтогаз України" в 2014 році становитиме 33,4 млрд грн.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявляв, що Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» із урахуванням раніше підписаних харківських угод.

За його словами, таку позицію Україна займає, оскільки Росія офіційно не зверталася до уряду України щодо денонсації харківських угод.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 дол. за тисячу кубометрів, але уряд вживатиме всіх необхідних заходів для зниження залежності нашої країни від російського палива.