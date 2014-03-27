Україна має намір підняти плату за транзит російського газу
В.о. голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв заявляє, що Україна ініціює питання підвищення плати за транзит російського газу по території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
За словами Соболєва, зараз Україна знаходиться в ситуації, коли “не може бути відповідної реакції російської сторони, тому що ціна на газ відповідає світовому рівню, а тарифи на транзит не відповідають”.
“Саме тому вони (Росія - УНІАН) не можуть нам диктувати умови через ціну на газ. І фактично ці переговори вже почалися, і ми заявили про необхідність підвищення тарифів на транзит”, - сказав Соболєв.
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Як повідомляв УНІАН, 25 березня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.
21 березня російська газета «Ведомости», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, повідомила, що Україна втратила знижки на газ за базування Чорноморського флоту в Криму, в результаті ціна на цю сировину з квітня може зрости на 80% - до 480 дол. за 1000 куб. м.
Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу в Європу на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.
Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.