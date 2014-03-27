Україна має намір підняти плату за транзит російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Соболєва, зараз Україна знаходиться в ситуації, коли “не може бути відповідної реакції російської сторони, тому що ціна на газ відповідає світовому рівню, а тарифи на транзит не відповідають”.

“Саме тому вони (Росія - УНІАН) не можуть нам диктувати умови через ціну на газ. І фактично ці переговори вже почалися, і ми заявили про необхідність підвищення тарифів на транзит”, - сказав Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що Україна не збирається платити Росії за газ понад 387 доларів за тисячу кубометрів, що є розрахунковою ціною за контрактом з «Газпромом» з урахуванням раніше підписаних харківських угод.

21 березня російська газета «Ведомости», посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, повідомила, що Україна втратила знижки на газ за базування Чорноморського флоту в Криму, в результаті ціна на цю сировину з квітня може зрости на 80% - до 480 дол. за 1000 куб. м.

Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу в Європу на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.