Україна значно збільшила імпорт нафти

Україна в січні-лютому 2014 року збільшила імпорт нафти порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 59% - до 177,1 тис. тонн, говориться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в лютому цього року збільшився порівняно з лютим минулого року в 3,5 разу — до 92,1 тис. тонн.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України за січень-лютий 2014 року збільшилися порівняно з січнем-лютим 2013 року на 14,9% - до 589,4 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ДПЗ у січні-лютому 2014 року збільшилася порівняно з січнем-лютим 2013 року на 50,4% - до 722 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком в 2,3 разу - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ДПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн. тонн.