Підвищення тарифів на газ залежатиме від площі будинку - Соболєв

В.о. керівника фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв заявляє, що тарифи на газопостачання можуть зрости в середньому на 40%, але тариф буде піднято не рівномірно для різних категорій населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо зростання тарифів на газ для населення в разі досягнення домовленостей із МВФ.

“Передбачається компенсація приблизно для 4 мільйонів родин 40-відсоткового підняття тарифу по газу”, - сказав депутат і додав, що це знову буде зроблено так, як і у попередні роки, ще до “правління Януковича як президента”.

Соболєв пояснив, що йдеться про чотирирівневий тариф, де найбільше навантаження буде для тих, у кого найбільші домоволодіння.

“У нас зараз ситуація: по першій категорії сплачують 78 доларів, по другій - майже 200, по третій - 300 доларів і по четвертій категорії - майже 400 доларів. Так от, найбільше навантаження буде для тих, хто є у великих домоволодіннях, хто має великі будинки, - вони будуть нести при цьому найбільші навантаження. Це не буде пропорційне навантаження на всіх, хто має найменші будівлі або квартири відповідно, і хто має великі квартири і будівлі”, - сказав депутат.

Соболєв також пояснив, що тариф буде “не рівномірний”.

“Тобто, для тих, хто є на першій категорії - це майже 85% наших громадян, - для них цей тариф буде піднятий набагато менше, ніж цей тариф буде піднято, відповідно, для третьої і четвертої категорії. Для тих, хто має домоволодіння у 600, 700, 1000, 4000, 10 000 квадратних метрів - для них буде найвище підняття тарифу на газ”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня у «Нафтогазі» заявили, що підвищення тарифу на газ для населення з 1 травня становитиме 50%, а для підприємств теплокомуненерго – з 1 липня на 40%.

«Перше підвищення по газу буде з 1 травня, а по ТКЕ – з 1 липня. Тариф по ТКЕ підвищується на 40%, а по населенню – поки на 50%», - сказав директор Департаменту економічного планування та фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушин.

За його словами, остаточні показники підвищення тарифів будуть відображені в урядовій постанові.

«Документ буде опублікований, там буде графік підвищення цін до 2018 року і, можливо, в останній редакції щось зміниться», - зазначив він.

Читайте такожПісля підвищення тарифів третині українців обіцяють по 500 грн субсидій