Україна за січень-лютий скоротила імпорт газу на 13%

Україна за січень-лютий 2014 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,1% - до 4,119 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у лютому 2014 року імпорт газу скоротився порівняно з лютим 2013 року на 26,7% - до 1,649 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна у 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Україна, яка 17 грудня 2013 року одержала від свого головного постачальника природного газу – російської компанії «Газпром» зниження його ціни на третину, до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, з 1 січня 2014 року не здійснює закупівлі газу на ринках Європи. При цьому загальний імпорт природного газу за підсумками 2013 року з території країн ЄС становив 1,977 млрд куб. м.

Україна планує закупити у Російської Федерації близько 27-30 млрд кубометрів газу у 2014 році.

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