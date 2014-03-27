Статутний капітал «Нафтогазу» можуть збільшити на 33 млрд грн

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити в 2014 році статутний капітал Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 33,337 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідна пропозиція міститься в поправках до держбюджету на 2014 рік, зареєстрованих у Раді 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, попередній Кабінет міністрів в лютому 2014 року схвалив збільшення статутного капіталу «Нафтогазц України» на 11,066 млрд грн за рахунок випуску ОВДП.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, дефіцит компанії за підсумками 2014 року становитиме близько 80 млрд грн.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Кабінет міністрів України закладає при перегляді державного бюджету України на 2014 рік підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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