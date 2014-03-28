Ціни на нафту зростають завдяки статистиці США

Ціни на нафту зростають завдяки хорошим економічним даними США і через побоювання за постачання ринку на тлі напруженої ситуації в Україні, передає Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,05 до $107,88 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,27 до $101,55 за барель. За тиждень WTI може подорожчати майже на 2 відсотки.

Економічне зростання в США в четвертому кварталі було швидшим порівняно з попередньою оцінкою. Кількість звернень за допомогою з безробіття в США за минулий тиждень скоротилася до 311.000, тоді як аналітики, ґрунтуючись на попередніх даних, прогнозували зростання до 325.000.

"Прогноз світового споживання в цілому поліпшується, що підтримає нафтові ринки", - сказав старший стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

США і Євросоюз в середу домовилися підготувати нові економічні санкції проти Росії, найбільшого в світі виробника нафти, у відповідь на анексію Кримського півострова та підвищити енергетичну безпеку Європи.

"У ціну нафти буде закладатися націнка на ризик, пов'язаний з Україною", - сказав Маккарті.

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Лівія, яка здатна експортувати до 1,25 мільйона барелів нафти в добу, знизила видобуток до 155.000 барелів на добу через зупинку робіт на кількох ввеликих родовищах, повідомила Національна нафтова корпорація (NOC).