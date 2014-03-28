Тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости вдвічі - екс-міністр ЖКГ

У разі підвищення вартості газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 40% з 1 липня, про що заявив директор департаменту економічного планування і фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушин, тарифи на централізоване теплопостачання і гарячу воду можуть зрости, щонайменше, удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам екс-міністр з питань житлово-комунального господарства (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко.

«Удвічі, мінімум (будуть підвищені тарифи на теплопостачання - УНІАН). Тому що на сьогодні тариф занижений на 40%... а якщо вони ще ціну на газ піднімуть, тоді потрібно буде удвічі вже підіймати», - сказав Кучеренко.

За його словами, мінімум удвічі у разі вказаного підвищення вартості газу для ТКЕ, може зрости і тариф на гаряче водопостачання.

«По гарячій воді приблизно те ж саме, тому що для нагріву води використовується тепло», - зазначив екс-міністр.

Водночас, Кучеренко вважає передчасним можливе підвищення вартості газу для підприємств теплокомуненерго.

«Я сподіваюся, що пан Колбушин обмовився або висловив своє бажання, тому що я не почув цього з вуст прем'єр-міністра. Дуже сподіваюся, що уряд розуміє, що поки про підвищення тарифів для ТКЕ не треба говорити – треба це все прорахувати», - зазначив експерт.

На його думку, підвищення вартості газу для ТКЕ і подальше зростання тарифів на теплопостачання і гарячу воду може спровокувати зростання протестних настроїв у суспільстві і остаточно дестабілізувати обстановку в країні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня директор департаменту економічного планування і фінансових розрахунків НАК «Нафтогаз України» Юрій Колбушин заявив, що підвищення тарифу на газ для населення з 1 травня становитиме 50%, а для підприємств теплокомуненерго – з 1 липня на 40%. Він також зазначив, що остаточні показники підвищення тарифів з графіком підвищення до 2018 року будуть відбиті в урядовій постанові.

27 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у парламенті, заявив, що заради уникнення банкрутства країни уряд вимушений піти на низку непопулярних заходів, серед яких - підвищення тарифів на енергоносії для населення. При цьому прем'єр не озвучив точної інформації про те, на скільки планується підвищити тариф на газ для населення, і чи планується підвищення вартості газу для підприємств ТКЕ. Разом з тим, Яценюк зазначив, що разом з підвищенням тарифів для населення, уряд має намір ввести комплексну програму субсидування малозабезпечених верств населення. За його словами, учасниками даної програми зможуть стати близько 30% українців, а обсяг субсидії досягатиме 500 грн.