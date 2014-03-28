Україна попередила Європу про можливі проблеми з поставками газу

Європейська комісія отримала листа від міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана з попередженням про можливі проблеми в газових відносинах Києва та Москви з першого квітня, коли ціна на російський газ для України може підвищитись.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Джозеф Геннон, речник комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, додавши, що Єврокомісія зробить все можливе для пришвидшення реверсних поставок газу з Європи в Україну.

"Ми отримали листа, підписаного міністром енергетики України Проданом, на ім'я комісара Еттінгера. Все, що ми можемо сказати, так це те, що Європейська комісія продовжує допомагати Україні в нинішній ситуації - зокрема у тому, що стосується посилення безпеки газових поставок", - сказав Геннон.

"Проблема у тому, що Україна отримує газ з Росії і ціна на нього має підвищитись з першого квітня. Ми би хотіли допомогти Україні з диверсифікацією поставок газу. Ми говоримо про реверсні поставки і ми активно над цим працюємо", - додав речник.

За його словами, наразі немає проблем з транзитом російського газу українською територією і Єврокомісія не передбачає труднощів з транзитом, у разі підвищення цін Росією на газ для України.

За словами представника офісу комісара Еттінгера, в ЄС через порівняно м'яку зиму в сховищах зберігається половина заготовленого на зиму газу. "Та ж сама ситуація і в Україні - сховища все ще заповненні десь наполовину. Так що запасів вистачає", - сказав УНІАН представник Єврокомісії.

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