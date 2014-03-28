Продан підтвердив, що Україна винна Росії за газ понад $1,7 млрд
Обсяг запасів газу у сховищах становить 7 млрд кубометрів без урахування запасів «Чорноморнафтогазу».
Заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» за спожитий газ становить понад 1,7 млрд дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан після засідання уряду.
«Борг за газ – понад 1,7 млрд дол.», - сказав він.
Міністр нагадав, що обсяг запасів газу в сховищах становить 7 млрд кубометрів без урахування запасів «Чорноморнафтогазу».
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Також Продан повідомив, що наступного тижня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв відвідає Москву для переговорів з керівництвом «Газпрому», на яких українська сторона має намір обговорити цінову політику на паливо, а також порушити питання про зміну вартості транзиту російського газу територією України.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України при перегляді державного бюджету України на 2014 рік заклав підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 дол. за 1 тис. куб. м.