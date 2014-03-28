Продан підтвердив, що Україна винна Росії за газ понад $1,7 млрд

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» за спожитий газ становить понад 1,7 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан після засідання уряду.

«Борг за газ – понад 1,7 млрд дол.», - сказав він.

Міністр нагадав, що обсяг запасів газу в сховищах становить 7 млрд кубометрів без урахування запасів «Чорноморнафтогазу».

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Також Продан повідомив, що наступного тижня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв відвідає Москву для переговорів з керівництвом «Газпрому», на яких українська сторона має намір обговорити цінову політику на паливо, а також порушити питання про зміну вартості транзиту російського газу територією України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України при перегляді державного бюджету України на 2014 рік заклав підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 дол. за 1 тис. куб. м.