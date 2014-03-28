МВФ пропонує позбавити місцеву владу права встановлювати тарифи на тепло

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд пропонує українському уряду виключити місцеві ради з ланцюжка формування тарифів на тепло для населення з метою недопущення участі в цьому процесі політично заангажованих структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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«У першу чергу МВФ хвилює, що в нашій системі формування тарифів на тепло достатньо істотна роль органів самоврядування. І ось, коли сесії на місцях почнуть відмовлятися піднімати тарифи на тепло, у нас можуть виникнути проблеми. Тому фонд радить нам змінити законодавство – щоб до підняття тарифів на тепло до 100% відшкодування собівартості тарифи встановлювалися політично незаангажованими структурами, такими як Нацкомпослуг», - сказав він.

За словами міністра, це є єдиною вимогою МВФ, крім самого підвищення тарифів.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує з 1 травня 2014 року збільшити ціну на природний газ для населення на 50%, для підприємств ТКЕ – на 40%.