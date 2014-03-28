Ціни на теплопостачання в Україні будуть підвищуватися протягом 4 років

«Ми прийняли рішення про підвищення тарифів на газ і на тепло. Для того, щоб вирівняти ціни на газ і тепло з ринковими, треба було б підвищити тарифи на 120%. Ми розклали це на 4 роки. Перший рік - підвищення 40% , другий рік - 40% і два роки по 20%», - розповів глава уряду.

При цьому він нагадав, що з 1 квітня ціна на російський газ для України зросте вдвічі порівняно з нинішніми цінами.

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«З 1 квітня ми будемо платити найвищу ціну в Європі - близько 500 дол за тисячу кубометрів. Я вже не кажу про борг в 2 млрд дол, які ми повинні ще з початку року і так і не віддали ще», - сказав Яценюк.

«Але якщо порівняти, почому Росія продає газ своєму населенню і почому Україна продає газ населенню, то виходить, що газ в Росії для росіянина коштує 128 дол за тисячу кубометрів, в Україні - 84 дол. На 44 долара дешевше, ніж у Росії», - розповів глава уряду, назвавши такий стан справ неприпустимим.

При цьому він зазначив, що платити за газ тепер будуть всі - і багаті платитимуть більше, а бідні - отримувати компенсації.

«Ми порахували кожну родину, якої торкнеться це підвищення. І тому ми добилися з нашими кредиторами того, щоб з 2014 року почати програму допомоги бідним», - розповів Яценюк. - «За газ я заплатив торік 16 тис грн, буду платити більше. А як інакше? І ті 300 тис людей, які мають великі доходи, теж платитимуть більше».

При цьому для бідних, за словами прем`єр-міністра, збережуть компенсації та виплачуватимуть компенсації.

«Зараз субсидії виплачують 1,4 млн домогосподарствам. Якщо підвищаться тарифи, вони продовжать отримувати субсидії. А крім того, ми прийняли непросте, але правильне рішення - створити механізм компенсації за підвищені тарифи. Цей механізм включив в себе ще 3 млн домогосподарств. Тобто, ми порахували, що 30% будуть покриті системою субсидій та компенсацій. Ці люди отримають до 480 грн для оплати за газ, енергію, тепло», - підкреслив глава уряду. «Рішення складне, але якщо газ коштує 500 дол, а ми його продаємо по 30 дол, то комусь треба оплатити 470. Ми зробили систему, при якій поетапно вирівнюємо тарифи та ціни і допомагаємо малозабезпеченим».